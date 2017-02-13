Мэр Томска поручил усилить вывоз снега с улиц Ленинского района

13 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В рамках утреннего селекторного совещания мэр Томска Иван Кляйн обратил внимание глав районов на необходимость ускорить вывоз снег с участков возможного подтопления талыми водами, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, главе Ленинского района Вячеславу Черноусу градоначальник поручил в ближайшее время вывезти снег с ул.Пролетарская, Войкова и других участков.

«Эта территория традиционно попадает в зону подтопления и запасы снега за зиму там скопились приличные. Нужно активнее вывозить снег, заранее спланировать работу по прочистке ливневок и дренажей. Это касается всех участков возможного подтопления. И я напоминаю главам, что работу по вывозу снега с этих территорий нужно завершить к 1 марта», - подчеркнул Иван Кляйн.

По информации муниципального «Спецавтохозяйства», за трое суток предприятие вывезло 8855 т снега, 165 т было принято по талонам от сторонних организаций. В механизированной уборке улиц накануне было задействовано 142 единицы техники, в ручной уборке – 103 человека.

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