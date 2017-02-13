Из-за морозов «Лыжню России» в Томске перенесли на 23 февраля

13 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкова

Томский старт «Лыжня России», запланированный на 11 февраля, состоится 23 февраля, сообщает пресс-служба мэрии.

Место проведения – стадион «Политехник» (ул. 19 Гвардейской Дивизии, д.20). Организаторы массовой лыжной гонки выделили дополнительный день для регистрации участников - 22 февраля. В этот день с 15.00 до 19.00 можно получить личный номер участника открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в управлении физической культуры и спорта (ул. Белозерская, 24, холл 3-го этажа).

Решение отменить старты 11 февраля было принято в связи с тем, что накануне была зафиксирована температура -26°C и ветер. Согласно регламенту Всероссийской массовой лыжной гонки, соревнования проводятся до -25 градусов без ветра.

В пресс-службе отмечают, что в связи с морозами «Лыжня России» была перенесена и в соседних регионах: Кемеровской, Новосибирской, Тюменской и Омской областях, а также в Татарстане, ХМАО, Якутии и других регионах, где были зафиксированы низкие температуры.

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