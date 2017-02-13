В Томской области на мужчину упал не выдержавший веса снега козырек подъезда

13 февраля 2017 / Томский Обзор

В Томской области следователи возбудили уголовное дело после того, как на мужчину под весом снега упал козырек подъезда, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, 9 декабря, около 18.00 при входе в подъезд дома по ул.Кооперативной, 1 в поселке Самусь на жителя дома под тяжестью снега обрушился деревянный козырек, расположенный над входом в подъезд. Пострадавшего госпитализировали. Полученные им повреждения характеризуются как тяжкие.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту совершения должностными лицами, ответственными за обслуживание жилого дома, преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Расследование уголовного дела продолжается.

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