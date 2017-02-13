Завтра ТГАСУ «поженит» студентов и сотрудников

Томский Обзор / Фото: 13 февраля 2017 // Фото: Pixaby.com

Завтра, 14 февраля, в День святого Валентина, все желающие влюбленные пары Томского государственного архитектурно-строительного университета смогут символически оформить свои отношения.

Как сообщает пресс-служба вуза, торжественную церемонию для них подготовил студенческий профком ТГАСУ.

«Мы проведем эту акцию уже в третий раз. Влюбленные произнесут клятвы любви и верности и получат свидетельства о регистрации своих отношений. У нас нет ограничений: участвовать могут и студенты, и сотрудники. Чтобы сделать этот праздник еще более запоминающимся, мы разыграем среди «новобрачных» романтический ужин на двоих», – рассказала председатель студенческого профкома ТГАСУ Светлана Шевченко.

Также во время акции все желающие смогут сфотографироваться с праздничной атрибутикой и получат для поднятия настроения яркий воздушный шар.

Торжественные церемонии пройдут в 10.00 и 13.00 в переходе между первым и вторым учебными корпусами ТГАСУ.

Тэги/темы: