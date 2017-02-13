Томский госуниверситет выдаст сотрудникам и студентам браслеты для активного образа жизни

Томский Обзор / Фото: 13 февраля 2017 // Фото: Tsu.ru

В Томском госуниверситете стартует новая оздоровительная программа: 100 добровольцев из числа сотрудников и студентов получат фитнес-браслеты, чтобы в течение года отслеживать и регулировать интенсивность своих физических нагрузок.

Как уточняют в пресс-службе вуза, своими успехами участники конкурса будут делиться на сайте ТГУ, самых активных университет будет поощрять с помощью различных бонусов.

«Студенты и сотрудники много времени проводят, сидя: на лекциях, в лабораториях, в библиотеке. Но ведь чтобы быть здоровыми, нужно больше двигаться. С помощью этого проекта мы хотели бы мотивировать университетских людей к здоровому образу жизни в интересной и интерактивной форме», – отметил председатель ППОС ТГУ Вячеслав Диль.

Специально для проекта университет закупил фитнес-браслеты с возможностью отслеживать количество шагов, время движения, пульс, режим сна. С помощью гаджетов участники смогут в течение года фиксировать и регулировать свою физическую активность. Данные о своих достижениях сотрудники и студенты будут выкладывать в открытом доступе – на специально созданной странице на сайте университета.

При этом все участники проекта будут поделены на две группы: «Новички» – те, кто только начинает следить за своим здоровьем, и «Продвинутые» – те, кто хочет улучшить свои результаты. У каждой группы будет своя минимальная норма ежедневных физических нагрузок, например, делать порядка 8000 шагов в день.

«В проекте запланировано четыре контрольных среза – через 2 недели, 3 месяца, 6 месяцев и один год. По итогам каждого этапа самые активные участники будут поощрены различными бонусами: например, отдыхом на Синем Утесе или разработкой индивидуального плана упражнений и питания», – добавил Вячеслав Диль.

Заявки на участие принимаются до 24 февраля, тогда же будет определена первая сотня участников проекта. Чтобы принять участие, сотрудникам необходимо обратиться в профсоюзную организацию (при этом обязательно быть членом профсоюза), а студентам – заполнить анкету.

Добавим, что проект реализуется по инициативе руководства ТГУ в рамках программы «Будь здоров», задача которой – сделать спорт доступнее для сотрудников и студентов университета. В рамках программы реализована возможность бесплатно посещать различные секции и заниматься в спортзалах ТГУ по специальному расписанию – в те часы, когда они не заняты учебным процессом.

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