Санавиция Томской области будет летать в два раза больше

Томский Обзор / Фото: 13 февраля 2017 // Фото: Unsplash.com

Томская область вдвое увеличит количество полеточасов по санавиации. Об этом вице-губернатор по социальной политике Чингис Акатаев сообщил на встрече с населением Александровского района, передает пресс-служба обладминистрации.

«Томская область вошла в число 33 регионов – получателей федеральной субсидии на развитие санавиации: 60 миллионов рублей плюсом к уже запланированным в областном бюджете 90. Это позволяет увеличить количество полеточасов вдвое, с 900 до 1800, что актуально для северных районов», — подчеркнул Чингис Акатаев.

Вице-губернатор особо отметил усилия местной больницы по привлечению кадров: в 2016 году жить и работать в Александровское приехали сразу семь врачей. Поэтапно идет замена медтехники: из последних приобретений — маммограф стоимостью 13 млн рублей и наркозно-дыхательный аппарат (3 млн рублей).

Первого сентября в Александровском на месте бывшего детского сада «Улыбка» откроется интернат на 20 детей для 1-й школы. Для этого в здании садика пройдет ремонт. Такое поручение дал губернатор Сергей Жвачкин по итогам июльской поездки на томский север.

Еще один соцобъект Александровского — стадион «Геолог» — стоит первым в списке на капремонт после стадионов в Колпашеве и Каргаске.

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