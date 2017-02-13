«Томскнефть» и Александровский район подписали соглашение о сотрудничестве

13 февраля 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

«Томскнефть» и Александровский район Томской области подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора «Томскнефти» Олег Коковин и глава Александровского района Игорь Крылов.

В этом году объем обязательств нефтяников перед социальной сферой и экономикой района составил 7 млн рублей. Деньги будут направлены на модернизацию автопарка главного коммунального предприятия Александровского «Жилкомсервиса».

Кроме соглашения, в порядке благотворительной помощи будут выделены дополнительные средства, которые александровцы направят на поддержку ветеранов, развитие учреждений образования, культуры и спорта, организацию летнего отдыха детей.

Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве «Томскнефть» заключит со всеми районами, где ведется нефтедобыча.

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