В День всех влюбленных томичам предлагают пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ

Томский Обзор / Фото: 14 февраля 2017 // Фото: Pixabay.com

Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных волонтеры Томского политеха предлагают томичам принять участие в акции «Сведи риск к нулю». Все желающие смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ и получить консультацию специалиста, сообщает пресс-служба вуза.

Чтобы обезопасить себя и свою вторую половинку, любой желающий сможет пройти в День всех влюбленных быстрое экспресс-тестирование (результаты тест можно узнать через 15-20 минут), а заодно получить необходимые сведения о профилактике болезни. В специальной информационной зоне томичи смогут проверить свои знания о ВИЧ, ответив на несколько вопросов волонтеров, и получить сувениры. Акцию по профилактике ВИЧ-инфекции организуют волонтеры ТПУ совместно со специалистами благотворительных фондов «Сибирь-СПИД-Помощь» и «Томск-АнтиСПИД».

По информации фонда «Сибирь-СПИД-Помощь», на сегодняшний день в России зарегистрировано более миллиона случаев ВИЧ-инфекции. Примерно столько же человек не знают о том, что у них ВИЧ.

«Единственный способ узнать свой ВИЧ-статус — сдать тест на антитела. Зачастую человек даже не догадывается, что является носителем вируса. Регулярное — раз в полгода — анонимное обследование позволит человеку быть в курсе его ВИЧ-статуса», — говорит руководитель волонтерской организации ТПУ «Стиль жизни» Анастасия Подъячева.

Бесплатная акция будет проходить в Международном культурном центре ТПУ (ул. Усова, 13в) с 12:00 до 16:00.

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