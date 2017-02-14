В Томске маршрутка сбила женщину, переходившую дорогу на «зеленый»

Томский Обзор / Фото: 14 февраля 2017 // Фото: Gibdd.ru/r/70

Вчера вечером, 13 февраля, в Томске под колеса маршрутного ПАЗа попала 44-летняя женщина- пешеход, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 17.00 на пр.Фрунзе, 86. Здесь 40-летний водитель автобуса (маршрут №5) сбил женщину, которая, по предварительным данным, переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

С травмами пешеход доставлена в больницу. Очевидцев ДТП просят обратиться по телефону: 794-636.

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