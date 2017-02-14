В Томской области мужчина убил лося и закопал его мясо во дворе

В Шегарском районе сотрудники полиции выявили факт незаконного отстрела лося, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Следы крови, копыта, шкуру животного, а также гильзы от охотничьего ружья и следы крови стражи порядка обнаружили в 2,5 километрах от с.Малобабарыкино. Позже был задержан подозреваемый. Им оказался 45-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

По предварительным данным, охотник, не имея соответствующего разрешения на добычу, застрелил лося, после чего закопал мясо в снегу во дворе дома. Таким образом подозреваемый нанес ущерб около 200 тыс. рублей. Из его гаража полицейские изъяли снегоход «Буран», нарты для снегохода, на которых были пятна крови, ружье и мясо лося.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.258 УК РФ «Незаконная охота». Теперь селянину грозит до шести месяцев тюрьмы.

Напомним, ранее в Томской области полицейские задержали серийного убийцу лосей.

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