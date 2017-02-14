Tele2 представляет новый 4G-смартфон

14 февраля 2017 / Пресс-служба «TELE2 Томск»

Tele2 расширяет линейку брендированных устройств и запускает в продажу новый 4G-смартфон Tele2 Maxi Plus. Смартфон отличается от других моделей оператора увеличенной диагональю экрана, бóльшим объемом памяти и улучшенными характеристиками камер.

Новый Tele2 Maxi Plus с широким функционалом не имеет аналогов в сегменте операторских смартфонов. Устройство обладает увеличенной диагональю экрана 5,5 дюйма, работает под управлением операционной системы Android 6.0 и оснащено четырехъядерным процессором MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц. Модель комплектуется двумя камерами: основной на 13 Мп и 5-мегапиксельной фронтальной.

Tele2 Maxi Plus работает в сетях 2G/3G/4G и имеет слоты для двух SIM-карт: первый предназначен для связи Tele2, второй — для карт других операторов. Объем встроенной памяти аппарата составляет 16 Гб, его легко можно расширить с помощью карты microSD до 32 Гб. Для удобства абонентов дополнительно в устройствах предустановлены фирменные приложения оператора: Tele2 TV, Zvooq, «Мой Tele2» и «Гудок». Стоимость смартфона составляет 7790 рублей и действительна без специальных условий и подключения дополнительных услуг.

4G-смартфон можно приобрести в интернет-магазине Tele2. В течении шести дней после оформления заявки курьер бесплатно доставит гаджет в указанное клиентом место. Оплата покупки происходит в момент получения товара любым удобным способом — как наличными, так и банковскими картами. Кроме этого, в ближайшее время Tele2 Maxi Plus появится и салонах связи оператора.

Появление качественных и недорогих устройств Tele2 способствует росту доли смартфонов в сети оператора. Так, по итогам 2016 года данный показатель составил почти 50% от всех зарегистрированных устройств, при этом 14% из них поддерживают технологию LTE.

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