Томичи стали реже жаловаться на работу маршруток

Томский Обзор / Фото: 14 февраля 2017 // Фото: Владимир Дударев

В Томске сократилось количество жалоб на работу пассажирского транспорта. Об этом на заседании транспортной комиссии гордумы сообщила председатель городского комитета по транспорту и организации дорожного движения Ольга Свахина.

Как передает пресс-служба мэрии, в январе в городской Центр контроля и организации пассажироперевозок и «Оперативно-дежурную службу» поступило 1154 обращений томичей. Горожане жаловались на несоблюдение интервала движения транспорта в первые дни наступившего года, нарушения автобусами схемы движения, проезд остановок без посадки и высадки пассажиров. Наибольшее количество жалоб поступило в адрес автобусных маршрутов 8/9, 30, 33 и 36/37. Все претензии отрабатывались непосредственно с перевозчиками. В отношении 30 и 33 маршрутов была проведена профилактическая работа, мониторинг движения автобусов указанных маршрутов в мкр. Солнечный показал, что расписание теперь соблюдается без переполнения в салонах. Сегодня претензий в отношении этих маршрутов не поступает.

«Проверки, которые сегодня проводятся на предмет соблюдения перевозчиками условий муниципального договора, уже показали положительные результаты – жалоб у горожан стало в разы меньше. Если в первые дни года их количество ежедневно достигало 70, то сейчас их количество сократилось до 2-3. Также стоит отметить, что стабилизировалась работа маршруток в Тимирязево, жители которого сегодня высказали ряд предложений по изменению схемы движения. Вместе с жителями села мы разработали ряд вариантов, которые сейчас анализируем с точки зрения безопасности», — отметила Ольга Свахина.

Она также рассказала о проводимых встречах с населением города по вопросу работы обновленной маршрутной сети. Так, специалисты администрации и перевозчики уже встречались с жителями села Тимирязевское, мкр. Черемошники, пос. Росинка и Аникино. Сегодня запланирована встреча с представителями старшего поколения в Пенсионном фонде.

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