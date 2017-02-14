Молодые нефтяники из Венесуэлы проходят практику в «Томскнефти» (ФОТО)

14 февраля 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

Студенты-магистранты из Венесуэлы проходят двухнедельную производственно-технологическую практику на производственных площадках ОАО «Томскнефть» ВНК.

Эта производственная обучающая «экскурсия» стала возможна благодаря совместной программе крупнейших добывающих компаний двух стран — российской «Роснефти» и венесуэльской Petrоleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA). Именно в рамках данной программы пятнадцать сотрудников зарубежного предприятия, обучающихся на втором курсе магистратуры РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, получили возможность пройти ознакомительную практику в «Томскнефти».

Добытчики из Венесуэлы, прибывшие в Стрежевой в начале февраля, изучают на примере «Томскнефти» основы процесса управления разработкой нефтяных месторождений. Программа мероприятий насыщенная: инструктажи, презентации, курс лекций, тематические экскурсии на промыслы и производственные объекты.

Так, в минувшую пятницу студенты побывали на Советском месторождении. Посетили объекты инженерно-технологической службы, цехов добычи, подготовки нефти и газа, поддержания пластового давления, текущего обслуживания и ремонта трубопроводов. Пообщались с коллегами — операторами, мастерами, геологами, технологами и руководителями подразделений. Познакомились и с технологией гидроразрыва пласта: в Венесуэле из-за небольшой глубины добывающих скважин этот метод интенсификации не применяется, поэтому видеть воочию флот ГРП и все ингредиенты для подземного «коктейля» им еще не доводилось.

В плотном графике практикантов находится время не только для полезного, но и приятного. Так, иностранные гости поближе познакомились со Стрежевым, прошли по выставкам городского краеведческого музея, рассмотрели экспонаты музея томской нефти, а также приняли участие в спортивных мероприятиях.

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