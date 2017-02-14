В Томск начали продавать марки с Волком Забивакой

14 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: УФПС Томской области - филиал ФГУП "Почта России"

Сегодня, 14 февраля, в Томском филиале Почты России стартовали продажи почтового блока с изображением официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 FIFA World Cup Russia™. Почтовая продукция выпущена подведомственным Федеральному агентству связи АО «Марка».

Как сообщают в пресс-службе УФПС Томской области — филиал ФГУП «Почта России», первая партия прибывших в Томск почтовых блоков составляет 100 штук. Каждый почтовый блок имеет размеры 102×71 мм и содержит марку размером 30×42 мм. Общероссийский тираж — 250 тысяч экземпляров.

«Изначально на Томск было выделено 640 штук. Но филателисты и футбольные болельщики активно спрашивали, когда марка с Волком Забивакой появится в продаже, проявляли неподдельный интерес. К тому же, именно томичка, Екатерина Бочарова, стала автором официального талисмана чемпионата мира по футболу. Поэтому мы сделали дополнительный заказ. Ожидаем его к концу недели. И таким образом, всего в Томск поступит 940 таких почтовых блоков», — рассказала замдиректора томской почты по почтовому бизнесу Анжелика Харжавина.

В свою очередь в пресс-службе ТПУ отметили, что самый первый экземпляр в томском главпочтамте вручили автору эскиза, студентке ТГУ Екатерине Бочаровой в отделении «Почты России» вручили самый первый экземпляр.

«Мне очень приятно. В школе я собирала марки с изображением зверей, их у меня накопилось более 50 штук. Эта пополнит мою коллекцию», — отметила Екатерина.

Марка размером 30×42 миллиметра будет стоить 100 рублей. Общий тираж по России составил 250 тысяч экземпляров. Приобрести марки можно будет во всех отделениях «Почты России».

Кампания по выбору официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 FIFA World Cup Russia™ стартовала в апреле 2016 года. На первом этапе российские болельщики выбрали десять кандидатов, далее студенты художественных вузов доработали персонажей, придав им визуальную форму. Затем специальное жюри отобрало трёх финалистов — волка, кота и тигра. 21 октября 2016 года закончилось открытое голосование, по результатам которого в прямом эфире Первого канала был объявлен победитель, — им стал Волк по имени Забивака™.

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