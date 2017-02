Ко Дню всех влюбленных в Томске пройдет большой кавер-фестиваль

Томский Обзор / Фото: 14 февраля 2017 // Фото: Vk.com/loveparade_2017

В пятницу, 17 февраля, в Томске в клубе «Театро» (пр.Фрунзе, 103) состоится кавер-фестиваль Love Parade 2017, приуроченный ко Дню всех влюбюленных, сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

«5 разных групп представят свои версии на самые известные песни о любви, от истоков Рока до современных R'n'B хитов, а теплая атмосфера и невероятная энергетика живого звука никого не оставит равнодушным!», — сообщают организаторы.

Свои версии известных хитов представят группы STAR TRACKS, OCEAN MO, Lavalampa, EchoSlam, и «Группа». Они исполнят песни The Beatles, The Doors, Twenty One Pilots, Linkin Park, Nirvana, The Weeknd, Snoop Dogg, David Bowie, Papa Roach, Spice Girls, The Cure, Fall Out Boy, Michael Jackson, New Order, Vanilla Sky, Jefferson Airplane, Three Days Grace, Mazzy Star, Ace of Base, Crazy Town, Walk The Moon, Drake, George Michael, Sam Smith и других.

Начало концерта в 19.00. Стоимость билетов: 300 рублей (350 при входе).

Подробнее о Love parade можно узнать в группе ВКонтакте.

