#Истфак ТГУ: Томичей приглашают выиграть год бесплатных курсов испанского и японского

Томский Обзор / Фото: 14 февраля 2017 // Фото: pixabay.com

Кафедра европейских языков Отделения международных отношений Исторического факультета ТГУ объявляет конкурс переводов с английского, французского и немецкого языков Interlink. Победители получат возможность бесплатно изучать иностранный язык в течение года.

Конкурс включает два этапа — устный и письменный. Конкурс письменного перевода начинается 2 марта. Все участники получают 4 текста общественно-политической тематики: 2 на иностранном языке и на русском. Выполненный перевод нужно отправить до 15 марта включительно на электронный адрес interlink.tsu@gmail.com.

Перевод выполняется в специально разработанной форме, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный. Работы, присланные в другом оформлении, комиссия имеет право отклонить.

При регистрации каждому конкурсанту будет присвоен определенный шифр, который должен быть указан на выполненном переводе. Работы с личными данными (ФИО) рассматриваться не будут.

Конкурс устного перевода представляет собой последовательный перевод видео фрагмента общественно-политического содержания с иностранного языка на русский. Конкретная тема и дата будут объявлены участникам после 15 марта.

Качество перевода будет оцениваться по следующим критериям: адекватность перевода, лингвистическая грамотность, произношение, умение держаться перед аудиторией.

Победители (по сумме двух этапов) получат дипломы, а также:

1 место — возможность бесплатно изучать иностранный язык в течение года (язык на выбор: японский, корейский или испанский) на вечерних курсах при Отделении международных отношений.

2 и 3 место — возможность бесплатно пройти трехмесячные курсы по программе «Деловой английский язык».

Заявки принимаются до 28 февраля включительно по адресу interlink.tsu@gmail.com. 15 марта — крайний срок отправки письменного перевода. Следить за новостями можно в группе Отделения международных отношений ИФ ТГУ в ВК.

Скачать заявку на участие.

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