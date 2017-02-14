Томичам покажут русские «потешные» картинки расскажут их историю

14 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Музей истории Томска

В пятницу, 17 февраля, в Музее истории Томска (ул.Бакунина, 3) откроется новая выставка «Картинки русские потешные», сообщают организаторы

Приглашаем в Музей истории Томска на открытие новой выставки «Картинки русские потешные», которое состоится 17 февраля в 17.00.

«На выставке раскроем Вам сокровенную частичку русской души, покажем картинки потешные: лубок печатный, и самовары расписные и утварь разную сельскую...», — сообщают организаторы.

Также посетители выставки смогут узнать, что чаще всего изображали на этих незамысловатых картинках, каким образом лубки изготавливались и как служили народу своеобразной энциклопедией, и газетой, и сатирическим листком, и книгой, и забавой, смех добродушный вызывающей.

Открытие выставки состоится в 17.00. Стоимость билета на посещение выставки 80 руб. Выставка будет работать до конца мая.

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