Пинхол в Томске: как учат снимать на пластилиновые «фотоаппараты» (ФОТО)

14 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Академия Фотографии

Томичей научили, как сделать снимок с помощью самодельного фотоаппарата из пластилина - пинхола. Мастер-класс под названием «Настоящая фотография» прошел 11—12 февраля в Академии Фотографии.

Его участники самостоятельно лепили пластилиновый пинхол, готовили необходимые для проявки снимков растворы по рецептам из старых советских справочников и сделали с их помощью настоящую фотографию.

Пинхол, или стеноп — фотографический аппарат без объектива, роль которого выполняет малое отверстие.

Обучающий курс под руководством Фёдора Татарского проходил в два этапа. В первый день была поставлена задача лепить, дырявить и готовить реактивы. Во второй — фотографировать, проявлять, печатать и оформлять.

Из пластилина можно вылепить камеру любой конфигурации без предварительных расчетов и чертежей, внося коррективы в конструкцию прямо в процессе изготовления, не пользуясь практически никакими специальными инструментами, рассказывают организаторы мастер-класса. Участникам не требовалось никакого опыта в области фотографии и никаких предварительных знаний:

«Мастер-класс проводится для 3–5 человек, с каждым нужно работать индивидуально. Это медитативный процесс, который не терпит спешки. В этот раз было три девушки, у которых получилось слепить камеру, сделать несколько снимков, но на печать времени, к сожалению не хватило. В следующий раз времени на мастер-класс будем планировать больше», — отметил Фёдор Татарский.

Стоимость двухдневного мастер-класса — 1500 рублей, в эту сумму входит обучение и материалы. По завершению обучения пластилиновый пинхол, его использования и настоящая, от начала до конца, изготовленная собственными руками фотография на желатино-серебряной фотобумаге остаются участнику.

Пинхол — самая простая и исторически первая оптическая система, применявшаяся для создания фотографических изображений. В 20-х годах XIX века во Франции Нисефор Ньепс экспериментировал с пинхолом и сирийским асфальтом. Одновременно с ним, но совершенно независимо, в Лондоне Уильям Генри Фокс Тальбот пытался поймать пинхолом изображение на бумагу, покрытую солями серебра. И сегодня, несмотря на наличие огромного выбора цифровых фотоаппаратов, фотографы продолжают использовать самодельные пинхол-камеры, хотя в наше время пинхол проходит скорее по разряду современного искусства и перформанса.

А вот как выглядят снимки, сделанные в проходивших ранее мастер-классах:

Фото: Школа «Академия Фотографии»

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