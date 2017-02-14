Томская область получит 2,4 млрд рублей на завершение строительства в ОЭЗ «Томск»

14 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Павел Анюдрющенко

Федерация направит 2,4 млрд рублей на завершение строительства экспоцентра и инжинирингового центра ОЭЗ «Томск». Подтверждение финансовых обязательств со стороны федерального бюджета в отношении этих объектов регион получил на совещании у заместителя министра экономического развития Александра Цыбульского, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Несмотря на отставание от графика освоения средств, администрация региона и ОЭЗ сегодня предпринимают меры, чтобы уложиться в первоначальные сроки окончания строительства», — сообщил заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин.

Напомним, в конце прошлого года состоялась передача полномочий по управлению ОЭЗ «Томск» на региональный уровень. «Это существенно повышает оперативность принятия решений, дает реальные полномочия по привлечению инвесторов в ОЭЗ и возможность содействовать развитию их проектов в статусе резидентов, — отметил вице-губернатор. — При этом вместе с полномочиями по управлению ОЭЗ администрация Томской области приняла на себя обязательства по достижению целевых показателей эффективности ОЭЗ».

В декабре 2016 года экспертный совет поддержал семь новых проектов инновационных компаний (ООО «ИНТЭК промышленные системы», ООО «Амбит», ООО «ТЕЛЕБРИЗ», ООО «ТРЭМ Инновации», ООО «Центр биометрических систем», ООО «ПОПКОВ РОБОТИКС», ООО «Сольвейг Мультимедиа»), с которыми заключены соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности в ОЭЗ. Таким образом, в настоящее время общее число резидентов ОЭЗ «Томск» составляет 69 компаний.

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