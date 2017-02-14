«Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» в Сибири стало центром досуга в небольших населенных пунктах

14 февраля 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Более 50% абонентов «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» проживают за пределами краевых, областных и республиканских центров Сибирского федерального округа. В некоторых регионах, таких как Красноярский край, Кемеровская область, Республика Хакасия, количество пользователей интерактивного телевидения, живущих в небольших городах и селах, выше на 35–55%.

Существенный прирост абонентов в малых городах и селах — показатель системного строительства оптических сетей в предыдущие годы. «Ростелеком» планомерного строил оптические линии связи в небольших населенных пунктах и подключал их жителей к цифровым услугам. Кроме того, в прошлом году в Сибири компания завершила самую масштабную в стране интеграцию сетей. Одним из итогов технических работ стало улучшение схемы предоставления услуги «Интерактивное ТВ».

Доля абонентов «Интерактивного ТВ», проживающих в районах Новосибирской области приближается к половине — чуть более 46%. В Забайкальском крае таких абонентов уже 52,5%, в Иркутской области — 57%, в Красноярском крае — 67%. В Кемеровской области 77,5% абонентов «Интерактивного ТВ» проживают за пределами Кемерова и Новокузнецка. В Алтайском крае, где 62,2% абонентов — не барнаульцы, в 2016 году «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» признано «Лучшей услугой года». Эксперты отметили такие его преимущества, как современный уровень и удобство предоставления, наличие большого числа клиентов и широкой географии услуги.

«Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» в небольших населенных пунктах пользуется особым спросом, — отмечает Вице-Президент — Директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. — Это показатель того, что «оптика» в них востребована, она несет дополнительные возможности для образования, работы, получения различных услуг и, конечно, досуга. Вдали от крупных городов наше телевидение порой становится единственным познавательно-развлекательным центром».

Только в четырех регионах основная часть абонентов «Интерактивного ТВ» проживает в областных и республиканских центрах. В Омске — 73,5% пользователей, в Томске — 59,8%, в Горно-Алтайске — 66,8%, в Улан-Удэ — 73,2%. Но и в данных субъектах РФ эта тенденция будет меняться. Компания реализует как федеральные, так и собственные инвестиционные проекты, направленные на развитие ШПД. Например, только в Омской области в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства (УЦН) в 2016 году «Ростелеком» проложил 880 км оптического кабеля в отдаленных районах. В целом по Сибири планируется проложить около 50 тысяч км оптических сетей связи. Стоит отметить, что на всех территориях строительство ВОЛС по проекту УЦН* осуществляется таким образом, чтобы высокоскоростной интернет обязательно появился во всех прилегающих городах, селах и деревнях.

«Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» — это новый уровень комфорта при телепросмотре, телевидение — которое можно настроить индивидуально под каждого пользователя. «Ростелеком» транслирует более 220 телевизионных каналов в цифровом качестве различной тематики (новостные, музыкальные, спортивные, познавательные, детские и кино), а также свыше 60 — в HD-формате. Ключевые преимущества услуги от «Ростелекома» — это «Управление просмотром» на всех телеканалах (архив передач, пауза/перемотка, запись программ), доступ к контенту с пяти экранов (мультискрин), родительский контроль, а также возможность приобретать любой цифровой контент — телевидение, видео, караоке.

Абонент может самостоятельно выбрать любой из основных пакетов телеканалов («Популярный», «Кино», «Спортивный», «Детский», «Познавательный», «Музыкальный») либо взять максимальный тариф, в который включены все основные пакеты. В процессе пользования абонент имеет возможность самостоятельно через экран телевизора менять или дополнять пакеты телеканалов.

*Проект Устранение цифрового неравенства направлен на обеспечение доступности услуг связи для людей, проживающих в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек и прежде всего в удаленных и труднодоступных районах. Предоставление доступа к интернету должно быть на скорости не менее 10 Мбит/с.

Тэги/темы: