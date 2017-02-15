Арестованное имущество «Томи» передали на реализацию

15 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Административно-бытовой корпус ФК «Томь» (ул.Белинского, 11/1) направлен на реализацию, сообщает пресс-служба регионального Управления федеральной службы судебных приставов.

Необходимый пакет документов вместе с постановлением о передаче объекта на торги вчера вечером передан в территориальное Управление Росимущества. Далее уже это ведомство будет проводить процедуру торгов. При этом извещение об их проведении должно быть размещено на официальном сайте не менее чем за тридцать дней до даты аукциона.

Напомним, что арест на здание был наложен в октябре 2016 года в рамках исполнительного производства о взыскании футбольного клуба задолженности 39 млн. рублей по налоговым платежам. На данный момент задолженность по налогам ФК «Томь» составляет 32 млн. рублей. Долг сократился за счет списания денежных средств с расчетного банковского счета.

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