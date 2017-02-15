Ночью в Томске загорелась пекарня

15 февраля 2017 / Томский Обзор

Минувшей ночью, 15 февраля, в Томске загорелось одноэтажное кирпичное здание 8х10 метров, в котором располагалась пекарня, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по ул.Сибирской, 40 поступило в 3.38. Пожар удалось ликвидировать к 4.01. В результате внутри помещения обгорели стены и потолок, также обгорела обрешетка крыши на площади 20 кв.метров. Общая площадь пожара составила 80 кв.метров.

Причина пожара устанавливается.

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