В Томске полицейские остановили пьяного водителя маршрутки

Вчера днем, 14 февраля, в Томске сотрудники дорожно-патрульной службы остановили маршрутный автобус, которым управлял водитель с признаками алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Автобус, нарушивший правила дорожного движения, остановили около 13.00 в районе пересечения пр.Ленина и Московского тракта. В его салоне находилось более тридцати пассажиров.

«Полицейские остановили автобус и во время общения с водителем заметили у него явные признаки опьянения. От прохождения процедуры медицинского освидетельствования водитель отказался», — говорится в сообщении.

По данному факту был составлен административный материал по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнения водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Водителю грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Кроме того был выявлен факт незаконного внесения изменений в конструкцию автобуса – установлено водительское и пассажирское сидение не предназначенное для этого транспортного средства. По данному факту также были составлены административные материалы.

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