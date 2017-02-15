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В марте в Томске запретят парковаться на участке пр.Ленина

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С 13 по 17 марта по пр.Ленина на участке от ул.Герцена до пр.Кирова по четной стороне установят знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств с табличками «Работает эвакуатор».

Как сообщает пресс-служба мэрии, соответствующее решение было принято специалистами городского УДДБиТ. Предполагается, что это увеличит пропускную способность на данном участке.

Автовладельцев просят соблюдать Правила дорожного движения и обращать внимание на установленные дорожные знаки.

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