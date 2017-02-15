В Северске ВАЗ перевернулся после столкновения с иномаркой, пострадал водитель
15 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Gibdd.ru/r/70/
Вчера вечером, 14 февраля, в Северске произошло ДТП с участием начинающих водителей, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Инцидент произошел в 23.55 на пр.Коммунистическом, 64. По предварительным данным, 18-летний водитель Toyota Funсargo не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где иномарка столкнулась с ВАЗ-21140. За рулем отечественного автомобиля также сидел 18-летний водитель. После столкновения отечественный автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель иномарки госпитализирован. В сообщении отмечается, что водительский стаж молодых людей - три месяца.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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