Сотрудник мэрии получил дисциплинарное взыскание за «тихое» введение режима ЧС в Томске

15 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Мэр Томска Иван Кляйн, по предварительной информации, привлек к дисциплинарной ответственности шестерых подчиненных за некачественную уборку снега и неинформирование жителей города о введении режима ЧС из-за аномальных снегопадов в декабре 2016 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры Дмитрия Неверова.

«По результатам проверки мэру Томска было внесено представление об устранении нарушений. По предварительной информации, к дисциплинарной ответсвенности привлечены главы четырех районов города, председатель городского комитета по информационной политике Андрей Пельт, а также и.о. заммэра Томска Сергей Аушев», — сказал Дмитрий Неверов.

Как сообщалось, с конца ноября 2016 года в Томске начались сильные снегопады. К середине января, по данным синоптиков, снежный покров в городе превысил среднегодовые значения в два раза и составлял более 90 см, чего не было 18 лет.

11 января мэр Томска Иван Кляйн сообщил, что горадминистрация «тихо ввела режим ЧС, чтобы использовать правильно деньги» на уборку снега. По данным пресс-службы мэрии, режим ЧС вводился и был снят 29 декабря.

Между тем источник в экстренных службах региона пояснил агентству, что федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС» предусматривает гласность работы органов власти при введении режима чрезвычайной ситуации: мэрия должна была поставить в известность не только власти региона и органы МЧС, но и жителей города.

В связи с этим прокуратура Томска инициировала проверку.

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