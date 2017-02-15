Летом в Томске пройдет первенство мира по плаванию в ластах

15 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Совет директоров Всемирной конфедерации подводной деятельности (СMAS) на заседании организации в Риме единогласно утвердил решение о проведении первенства мира по плаванию в ластах в Томске. Оно пройдет с 31 июля по 7 августа 2017 года, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Представители Томской области представили видеопрезентацию Томской области, а также напомнили об успешном опыте проведения финала Кубка мира по плаванию в ластах в сентябре 2016-го в Томске и выразили уверенность, что первенство мира по плаванию в ластах в бассейне олимпийского класса «Звездный» и на открытой воде летом также пройдет на высоком уровне.

На презентации также выступил директор детско-юношеской спортивной школы Томска «Учебно-спортивный центр водных видов спорта имени Шевелева» Евгений Скорженко. Он рассказал о том, что одна из самых многочисленных и знаменитых детских спортшкол по подводному спорту в мире с 1974 года воспитала более 60 победителей первенств мира и Европы.

Члены совета директоров CMAS, возглавляющие ведущие национальные федерации подводного спорта, единогласно поддержали решение провести первенство мира по плаванию в ластах и марафонским заплывам в ластах-2017 в Томске.

«Томская область, безусловно, заслужила право провести мировое первенство. Мы оценили уровень проведения финала Кубка мира в прошлом году. Благодаря губернатору и его команде, усилиям Федерации подводного спорта Томской области Томск доказал, что может проводить соревнования самого высокого уровня», — подчеркнула президент CMAS Анна Аржанова.

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