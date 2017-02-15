Томский фонд по борьбе с наркоманией подозревают в похищении и избиениях пациентов

15 февраля 2017 / Томский Обзор

Следственные органы Томской области расследуют уголовное дело о создании под видом реабилитационных центров для наркоманов организации, которая занималась похищениями, незаконным лишением свободы и избиениями, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Томской области Андрея Вяткина.

«Речь идет о фонде „Томск без наркотиков“, под эгидой которого в Томске и Томском районе работали девять реабилитационных центров. В настоящее время следственное управление СКР по Томской области расследует уголовное дело по ст.239 (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан) Уголовного кодекса РФ», — сказал Андрей Вяткин.

По его словам, в настоящее время в суд также передано еще одно дело о причинении смерти в реабилитационном центре.

«В настоящее время следствие допросило порядка 70 пациентов центров, выявлено порядка десяти потерпевших, в том числе, погибший. Есть основания полагать, что потерпевших было больше, поэтому мы сейчас пытаемся их найти», — отметил Андрей Вяткин.

Он добавил, что организация имела многоуровневую систему с большим количеством сотрудников.

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