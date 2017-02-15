Резиденты томской ОЭЗ увеличили продажи на 20%

15 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Объем выручки от продажи продукции и услуг резидентов особой экономической зоны «Томск» в 2016 году на 20 % превысил показатели 2015 года и достиг 3 млрд рублей. Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней составил 314 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в 2016 году статус резидента особой экономической зоны «Томск» получили девять новых компаний. Объем заявленных ими инвестиций составил 1,2 млрд рублей.

Всего в прошлом году на территории ОЭЗ резидентами создано 278 рабочих мест, что на 9 % больше, чем в 2015 году. Объем осуществленных инвестиций резидентов составил 2,5 млрд рублей — на 47 % выше прошлогодних показателей. Объем осуществленных инвестиций за все время работы ОЭЗ достиг 10,7 млрд рублей, выручка резидентов — 12 млрд рублей, налоговые отчисления — 1,7 млрд.

Главным событием юбилейного для ОЭЗ 2016 года стала передача полномочий по управлению на региональный уровень. В декабре в Томске состоялось первое заседание экспертного совета, на котором всем компаниям-заявителям присвоен статус резидента ОЭЗ (раньше претендентам приходилось ездить в Москву).

«Благодаря активному содействию и личному участию главы региона Сергея Жвачкина процесса передачи управления ОЭЗ на региональный уровень прошел оперативно и эффективно. Особая экономическая зона — готовая точка для входа инвесторов в Томскую область, где для них сформированы предложения, которые могут удовлетворить и небольшие компании, и масштабные производственные или наукоемкие проекты», — говорит генеральный директор управляющей компании ОЭЗ «Томск» Константин Каминский.

Он также напомнил, что в 2016 году первый резидент ОЭЗ «Томск» компания «НИОСТ» отметила десятилетний юбилей, а компания «Реасиб» на Северной площадке запустила первую очередь производства реагентов для буровых растворов. В планах предприятия — создание на присоединенной резервной территории ОЭЗ еще двух производств: для выпуска компонента бурового раствора широкого спектра назначения и сухих реагентов. Сейчас на резервной территории Северной площадки заканчивается проектирование инфраструктуры.

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