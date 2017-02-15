Томские ученые нашли способ обеспечить сотовой связью удаленные поселки региона

Томский Обзор / Фото: 15 февраля 2017 // Фото: Tsu.ru

Телепорт Томского госуниверситета восстановил сотовую связь в поселке Четь-Конторка Тегульдетского района, который с конца 2016 года был вне зоны доступа, сообщает пресс-служба вуза.

Инженеры Телепорта университета создали на базе расположенного в поселке Центра культуры точку доступа в сеть, где сотовая связь обеспечивается через спутниковый канал связи.

В конце 2016 года услуги сотовой связи стали недоступны для более 50 поселков Томской области, в которых проживает около 1% населения региона. В их числе – поселок Четь-Конторка, где более 200 жителей в течение полутора месяцев оставались вне зоны доступа.

«Строительство базовых станций сотовой связи требует очень больших капитальных вложений, поэтому компаниям невыгодно строить их в удаленных районах с небольшим населением. Нам удалось отработать способ обеспечения связи, который может снизить капиталовложения и временные затраты в десятки раз», – отметил директор Телепорта ТГУ Вадим Жамнов.

Инженеры Телепорта ТГУ установили в Доме культуры поселка спутниковую антенну и подсоединили к ней фемтосоту – мини-станцию сотовой связи, предоставленную в аренду компанией «Мегафон». Фемтосота создает зону покрытия в радиусе 30 метров, а спутниковый канал обеспечивает стабильный радиосигнал.

«Мы впервые в Томской области опробовали гибридную технологию, объединили спутниковую и сотовую связь. Преимуществом этого способа являются небольшие затраты, быстрота развертывания и независимость от местонахождения населенного пункта», – подчеркнул Вадим Жамнов.

За первую неделю после открытия Центра общественного доступа жители Четь-Конторки совершили уже более 130 звонков. Спутниковый канал обеспечивает также и доступ в интернет для жителей поселка.

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