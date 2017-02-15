Уволен томский чиновник, подозреваемый в избиении ребенка на улице

15 февраля 2017 / Томский Обзор

Руководство департамента труда и занятости Томской области приняло решение уволить сотрудника, подозреваемого в избиении ребенка, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу департамента Светлану Грузных.

«Обстоятельства инцидента, к которому причастен сотрудник нашего департамента, сейчас выясняет полиция. В независимости от итогов проверки, я приняла решение об увольнении сотрудника. Его поведение несовместимо со статусом государственного гражданского служащего. Он уволен с сегодняшнего дня», — сказала Светлана Грузных.

Ранее местные СМИ сообщали, что сотрудник департамента труда и занятости Томской области, находясь в состоянии опьянения, избил на улице малолетнего мальчика. Мужчине показалось, что ребенок ударил его дочь.

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