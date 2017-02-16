В марте в Томске откроется первая школа экскурсоводов

16 февраля 2017 / Томский Обзор

Первая городская школа экскурсоводов заработает в Томске 13 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

Занятия для будущих экскурсоводов будут проводиться на базе лаборатории исторических экспериментов Томского индустриального техникума. Курс рассчитан на 2,5 месяца, занятия будут проходить в будние дни в вечернее время, в выходные - днем. Сейчас ведется запись в школу.

Создание школы связано с необходимостью наличия в городе системы дополнительного образования в области экскурсоводческой деятельности, которое в 2018 году, в связи с изменениями в законодательстве, станет необходимым для проведения экскурсий. Со следующего года все экскурсоводы должны будут пройти аттестацию и получить аккредитацию для работы на территории города и области.

Во время обучения будущие экскурсоводы прослушают курс по краеведению и экскурсоведению от лучших практиков города. На практических занятиях учащиеся посетят экскурсии, включающие все основные достопримечательности Томска. Также в учебный план занятий включены дисциплины по ораторскому и театральному искусству. Результатом обучения должен стать собственный разработанный уникальный маршрут для туристов и гостей города.

Экзамены в первой школе экскурсовода будут принимать директора томских туроператоров и руководители музейных и культурных учреждений. В завершение обучения слушатели получат документ государственного образца, дающий им право вести экскурсоводческую деятельность.

Стоимость курса - 6,5 тыс. рублей. Записаться на обучение можно по телефонам 515-443, 202-338 (Лаборатория исторических экспериментов).

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