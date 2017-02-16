В одном из лесхозов Томской области появился механический дровокол

Томский Обзор / Фото: 16 февраля 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

В Первомайском лесхозе появился механический дровокол. Навесное итальянское оборудование будет обеспечивать население Асиновского и Первомайского районов колотыми дровами, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Максимальная производительность дровокола — до 15 кубометров дров в час. В технологической цепочке, которой управляет оператор, три основных звена: распиловка бревна на чурки, расколка на дрова и транспортировка по ленте. Система c цепной пилой позволяет дровоколу бесперебойно работать в течение 8-часовой рабочей смены.

«Первоочередная задача нашего учреждения — обеспечить население колотыми дровами по доступным ценам. На уровне области сейчас решается вопрос о привлечении лесхоза к работам, которые позволят в рамках 165-го закона предоставить готовые дрова всем льготникам. Люди смогут обращаться к нам напрямую и будут избавлены от необходимости заготавливать дрова самостоятельно», — сообщил директор ОГАУ «Первомайский лесхоз» Антон Воробьев.

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