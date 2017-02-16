Перепады температур в Томской области могут привести к массовой гибели рыбы от недостатка кислорода

16 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Власти Томской области предупреждают о возможной гибели рыбы от недостатка кислорода на водоемах региона из-за установившихся погодных условий, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на специалиста комитета регулирования рыболовства и рационального использования водных биоресурсов областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Андрея Ильина.

«Из-за резкого перепада температур, а также нагрузки на лед в виде снега на некоторых водоемах может исчезнуть воздушная прослойка между берегом и ледяным покровом, перекрыв доступ кислорода. Это может привезти к гибели всей рыбы в водоеме», — сказал Андрей Ильин.

По его словам, спасти рыбу можно с помощью местного населения, увлекающегося зимней рыбалкой.

«Мы рекомендуем жителям Томской области, отправляющимся на рыбалку, бурить лунки, обустраивать проруби и очищать ручьи и родники у водоемов, чтобы обеспечить рыбу кислородом», — пояснил Андрей Ильин.

Он добавил, что у каждого водоема индивидуальные условия, при которых будет гибнуть рыба, поэтому точное количество мест, где в текущем году возможны потери водных биологических ресурсов, пока не известно.

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