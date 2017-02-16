В Томске голый мужчина пролез по карнизу в чужую квартиру, подъезд заливает (ВИДЕО)

16 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев

Сегодня утром, 16 февраля, в Томске спасателей вызвали к дому по ул.Блок-Пост, 39, где голый неадекватный мужчин вылез на карниз, сообщает Иван Темерев (ТО ПСС).

«По сообщениям очевидцев, он вышел на третьем этаже из крайнего левого окна и добрался по закрытым пластиковым окнам до крайнего правого окна. На момент прибытия спасателей мужчина висел на спутниковой антенне. Через несколько минут с криками про ВДВ он раскрыл ногой закрытое изнутри окно и залез в чужую квартиру», — рассказал Иван Темерев.

Он также отметил, что подъезд заливает водой, которую открыли в одной из квартир на верхних этажах.

На данный момент полиция ждет приезда хозяина квартиры, чтобы попасть внутрь. Ломать дверь пока не решаются.

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