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«Ростелеком» призывает жителей Томской области согласовывать строительные работы

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По итогам 2016 года на сетях «Ростелекома» в Томской области было зарегистрировано 69 случаев повреждений линий связи и сооружений, 48 из которых совершены умышленно. Общая сумма причиненного компании ущерба составила около 1,2 миллиона рублей.

Более чем на пол миллиона рублей ущерба было причинено действиями юридических лиц, проводивших земляные работы в охранной зоне линий связи*. Повреждения кабеля в основном происходят по вине тепло/водо/газоснабжающих и строительных организаций. «Ростелеком» направил в адрес нарушителей 21 письменную претензию и подал в судебные органы 3 иска о возмещении ущерба. Большую часть ущерба удалость возместить в претензионном порядке.

Более 500 тыс. рублей ущерба компании причинили физические лица, также проводившие строительные работы без разрешения, либо похищающие кабель с целью наживы. В 2016 году по фактам хищений и повреждений кабеля компания подала 48 заявлений в правоохранительные органы. Возбуждено 23 уголовных дела.

«Мы еще раз призываем население и организации соблюдать порядок согласования работ, ведь отсутствие даже на короткое время интернета, телефонной связи сразу сказывается на качестве жизни», — говорит директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин. — Тех же, кто желает нажиться на продаже похищенного кабеля, хочу еще раз предупредить: в составе оптического кабеля, на который зачастую покушаются городские воры, нет цветных металлов. Для скупщиков цветмета никакой ценности он не представляет».

«Ростелеком» просит жителей быть бдительными и в случае подозрений в повреждении или хищении кабеля, люков телефонных колодцев и иного оборудования связи сообщать по номеру оперативного дежурного ФГУП «Связь-безопасность» (3822) 65-19-42, по телефону горячей линии(3822) 52-61-00 (круглосуточно) либо обратившись в полицию. Гражданам, предоставившим информацию, гарантируется полная конфиденциальность.

*По правилам охраны линий и сооружений связи работы на глубине более 30 см без согласования с оператором связи запрещены. После получения разрешения раскопки в охранных зонах кабеля (по 2 м с каждой стороны) выполняются только с помощью лопат и в обязательном присутствии представителя телеком оператора.

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