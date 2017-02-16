Задержан забаррикадировавшийся в чужой квартире голый житель Томска

16 февраля 2017 / Томский Обзор

Полицейские сумели добраться до голого жителя Томска, который пробрался по внешней стене 3-этажного жилого дома в чужую квартиру и забаррикадировался там, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу томской поисково-спасательной службы.

«Полицейские не стали ломать деверь, а дождались хозяйку квартиры. На месте работают медики», — сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в Томске по улице Блок-Пост, 39 абсолютно голый мужчина вылез в крайнее левое окно третьего этажа, пробрался по внешней стене до крайнего правого окна, с криками про ВДВ ногой открыл его и залез в чужую квартиру. Кроме того, перед этим нарушитель общественного порядка где-то включил воду, которая залила все этажи здания.

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