В Томской области установят два десятка стационарных камер, фиксирующих нарушения ПДД
Аварийно-опасные участки Томска и Томского района в текущем году оборудуют новыми комплексами фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замглавы региональной ГИБДД Андрея Драницу.
«В этом году планируется установка 20 комплексов фото- и видеофиксации нарушения ПДД, средства уже выделены властями региона. Камеры будут установлены в Томске и Томском районе, места определялись с учетом аварийности», — сказал Андрей Драница.
По его данным, в настоящее время в Томской области работают лишь шесть стационарных и 23 переносных комплексов фиксации нарушений ПДД.
Он добавил, что за 2016 год в регионе по результатам работы дорожных камер выдано 160 тыс. постановлений о нарушений ПДД на 90 млн рублей.