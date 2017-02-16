В Томской области установят два десятка стационарных камер, фиксирующих нарушения ПДД

Томский Обзор / Фото: 16 февраля 2017 // Фото: Pixabay.com

Аварийно-опасные участки Томска и Томского района в текущем году оборудуют новыми комплексами фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замглавы региональной ГИБДД Андрея Драницу.

«В этом году планируется установка 20 комплексов фото- и видеофиксации нарушения ПДД, средства уже выделены властями региона. Камеры будут установлены в Томске и Томском районе, места определялись с учетом аварийности», — сказал Андрей Драница.

По его данным, в настоящее время в Томской области работают лишь шесть стационарных и 23 переносных комплексов фиксации нарушений ПДД.

Он добавил, что за 2016 год в регионе по результатам работы дорожных камер выдано 160 тыс. постановлений о нарушений ПДД на 90 млн рублей.

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