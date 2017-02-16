В прошлом году томичи взяли ипотек на 11 млрд рублей

16 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

По данным Центробанка России, в 2016 году кредитные организации выдали жителям Томской области 7 549 жилищных кредитов на общую сумму 11,079 млрд рублей, из них 7 515 — ипотечные на 11,058 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в денежном эквиваленте это на 2,5 миллиарда больше, чем в 2015 году.

Средневзвешенная процентная ставка по жилищным кредитам 2016 года составила 12,53 % годовых. По этому показателю Томская область занимает второе место после Новосибирской области (12,46 %) среди регионов Сибирского федерального округа. На третьем месте Красноярский край — 12,58 %.

Средний срок жилищного кредитования в регионе — около 15 лет (181,6 месяца).

В 2015 году томичи получили 5 773 жилищных кредита на общую сумму 8,532 млрд рублей, из них 5 730 ипотечных на 8,514 млрд рублей по средневзвешенной процентной ставке на уровне 13,3 % годовых.

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