В Томске спустили с балкона упавшего с крыши мужчину (ФОТО)
16 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев
Сегодня, 16 февраля, томские пожарные по автолестнице спустили молодого человека с балкона 5-го этажа на ул.Пушкина, 27е сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«Мужчина очищал от снега крышу пятиэтажки, сорвался с нее и оказался на балконе», — уточнили в пресс-службе.
Сообщение поступило в 15.23. На место выехала автолестница ПСЧ-5. С помощью нее пожарные спустили рабочего с балкона.
Мужчина не пострадал.
Фото: Иван Темерев (ТО ПСС).
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