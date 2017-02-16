В Томске спустили с балкона упавшего с крыши мужчину (ФОТО)

16 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев

Сегодня, 16 февраля, томские пожарные по автолестнице спустили молодого человека с балкона 5-го этажа на ул.Пушкина, 27е сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Мужчина очищал от снега крышу пятиэтажки, сорвался с нее и оказался на балконе», — уточнили в пресс-службе.

Сообщение поступило в 15.23. На место выехала автолестница ПСЧ-5. С помощью нее пожарные спустили рабочего с балкона.

Мужчина не пострадал.

Фото: Иван Темерев (ТО ПСС).

Тэги/темы: