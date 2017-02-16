Четыре томских проекта попали в финал Open Innovations Startup Tour – 2017

16 февраля 2017 / Томский Обзор

Эксперты Фонда «Сколково» определили девять проектов-финалистов первого этапа программы Open Innovations Startup Tour-2017, в числе которых четыре томских.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в течение двух дней участники из Новосибирска, Красноярска, Томска и Омска презентовали 30 разработок по индустриальному, биологическому и IT-трекам.

«Поверьте, в каждой стране люди считают, что создавать бизнес лучше всего в большом городе, но на самом деле это далеко не так. В Томске есть все условия для вашего успеха. Главное, что университеты оказывают огромную поддержку молодым предпринимателям. Здесь есть много успешных представителей бизнеса и академической среды, которые смогут стать менторами для вашего стартапа», — обратился к участникам конкурса советник президента «Сколково» Пекка Вильякайнен.

Первое, второе и третье места в IT-треке заняли томичи. На первом месте проект Юлии Лободы, который помогает при настройке протезов, обучении работе с нейроинтерфейсом и синхронизации движений конечностей. Вторым в треке стал Владимир Веснин с проектом «Правильная осанка 2.0: первый тренажер осанки с обратной связью», на третьем месте — Александр Уваров с проектом «Персональный кардиограф ЭКГ-Экспресс».

Третье место в биомедицинском треке с проектом «Оптимизация способа органосохраняющего лечения у больных раком шейки матки» заняла томичка Алена Чернышова.

Томичей, прошедших в финал, ждут еще два этапа — Startup Village (пройдет в Москве в июне 2017 года) и форум «Открытые инновации», где они представят готовые к презентации продукты признанным экспертам в области технологий и развития бизнеса. Кроме того, у участников есть возможность найти инвесторов и получить призы от партнеров программы.

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