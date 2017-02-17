Томичи смогут следить за покупками с AliExpress с помощью сервиса Почты России

17 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: УФПС Томской области - филиал ФГУП «Почта России»

Почта России совместно с Почтой Гонконга (Hongkong Post) в партнерстве с Логистической компанией Cainiao (входит в холдинг Alibaba) внедрили новый продукт SRM («Simplified Registered Mail» – «простой регистрируемый пакет»). Новый вид отправлений запущен с целью замены нерегистрируемых мелких пакетов.

Как сообщают в пресс-службе УФПС Томской области - филиале ФГУП «Почта России», новый продукт позволяет потребителям отслеживать свои заказы с торговой площадки AliExpress по трём основным статусам, которые дают получателю возможность видеть фактическую дату отправки его заказа, а также дату прибытия в отделение почты на территории России. Отправитель же, кроме этих статусов, имеет возможность отслеживать факт получения товара покупателем, что является условием для получения им денег за отправленный заказ.

Новый продукт доступен для доставки покупок с торговой площадки AliExpress с небольшим средним чеком (от 2 долларов США и выше), которые ранее зачастую отправлялись как нерегистрируемые отправления. Ни интернет-магазины, ни почтовые администрации, ни клиенты не имели возможности отследить такие отправления в пути их следования.

«В большинстве случаев пересылка таких отправлений шла морским путем или наземным путём через транзитные страны-посредники, что негативно сказывалось на сроках доставки, а также значительно увеличивало риск утери или повреждения отправлений. Запуск нового продукта SRM призван обеспечить надёжность доставки и значительное сокращение доли неотслеживаемых отправлений», – отмечает Региональный директор Cainiao (Alibaba Group) в России и странах СНГ Алекс Васильев.

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