Ночью в Томске загорелась припаркованная иномарка

17 февраля 2017 / Томский Обзор

Минувшей ночью, 17 февраля, в Томске во дворе жилого дома по ул.1-я Рабочая, 42 загорелась припаркованная иномарка, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 3.23. Здесь загорелась Toyota Nadia 1998 года выпуска. В результате пожара обгорело лакокрасочное покрытие капота автомобиля, оплавился воздухозаборник, повреждено лобовое стекло.

Причина возгорания устанавливается.

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