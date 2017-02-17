Во вторник жители 8 улиц Томска останутся без воды

Томский Обзор / Фото: 17 февраля 2017 // Фото: Pixabay.com

Во вторник, 21 февраля, в Томске ожидается отключение воды на 8 улицах Ленинского района, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные «Томскводоканала».

Отключение связано с подключением новой водопроводной линии по ул. Водяная - пер. Сухоозерный, а также ее промывкой. Без воды с 9.00 до 23.00 без воды останутся дома, расположенные по адерсам:

ул. Водяная, 2, 4, 5, 7, 8а, 8/1, 9, 10, 11, 13, 14, 16;

ул. Карла Маркса, 48, 48/1, 48/5, 48 стр.2, 48 стр.3, 48 стр.18, 48 стр.19, 48 стр.20;

ул. Войкова, 5, 7, 9, 13, 13/1, 13а, 15, 15а, 19, 21, 23, 25, 27, 27 стр.1, 27 стр.2, 27 стр.6, 27 стр.7, 29, 31, 31а, 31б, 35, 37, 43, 45 – по нечетной стороне и 8, 8а, 8 стр.1, 8 стр.3, 8 стр.4, 8 стр.5, 8 стр.7, 8/6, 10, 12, 14, 14а, 14/1, 16, 16/1, 16 стр.1, 16/2, 18, 20, 22/1, 32, 34, 38, 40 – по четной;

ул. Мельничная, 2, 2б, 7, 7а, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23 стр.1, 25, 26, 27, 29, 29/1, 31, 33, 35, 35/1;

пер. Заозерный, 1, 16/1, 16/2, 16/3;

пер. Войкова;

пер. Сухоозерный;

пер. Картасный.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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