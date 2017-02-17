Нападающий «Томи» Кудряшов перешел в «Крылья Советов»

Томский Обзор / Фото: 17 февраля 2017 // Фото: Fctomtomsk.ru

Футболист Павел Кудряшов, выступавший на позиции нападающего в «Томи» перешел в «Крылья Советов», сообщается агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на официальный сайт самарского ФК.

«Соглашение с 20-летним футболистом подписано на 2,5 года. За самарцев Павел Кудряшов будет выступать под номером 28», — говорится в пресс-релизе.

По словам гендиректора «Крыльев Советов» Виталия Шашкова, клуб давно следил за нападающим.

«Несмотря на его молодость, он обладает необходимыми профессиональными качествами, которые мы планируем развить в нашем клубе. Надеемся, что тренерский штаб вырастит из этого игрока футболиста хорошего уровня», — цитирует пресс-служба клуба слова В.Шашкова.

Павел Кудряшов — воспитанник «Томи», в центр подготовки футболистов которого попал в семь лет. В 15 лет он перебрался в школу московского «Динамо», где провёл полтора года, после чего вернулся в «Томь». В сезоне-2013/14 выступал за молодёжный состав томского клуба, а в следующем году он дебютировал за основной состав. Сезон-2015/16 форвард вновь провел в «Томи-2», где отметился четырьмя голами в 20 матчах. Сезон-2016/17 он начал в основной команде «Томи».

Ранее «Томь» из-за финансовых трудностей и долгов по зарплате покинули большинство игроков основного состава. Кроме того, в начале февраля был уволен спортивный директор клуба Игорь Кудряшов, который приходится отцом П.Кудряшову.

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