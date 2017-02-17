На одном из производств в Томской области погиб сварщик

Томский Обзор / Фото: 17 февраля 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на производстве, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, инцидент произошел днем 12 февраля на территории ООО «ЗПК СибЛесТрейд» (с.Красный Яр Кривошеинского района). Здесь погиб электросварщик, получивший травмы во время ремонта парового котла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

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