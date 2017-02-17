Пьяный томич «пошутил», сообщив о готовящемся взрыве (ВИДЕО)

17 февраля 2017 / Томский Обзор

Томские полицейские задержали 58-летнего томича, подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пошутить и сообщил в полицию о готовящемся взрыве магазина и припаркованного автомобиля в Советском районе Томска.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу, но не нашли взрывоопасных предметов и взрывных устройств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Теперь томичу грозит до трех лет тюрьмы. В сообщении отмечается, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности.

Видео: 70.мвд.рф

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