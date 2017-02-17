В Томской области откроют несколько кинотеатров за 35 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 17 февраля 2017 // Фото: Pixabay.com

На создание кинотеатров в Томской области в 2016 году направлено 35 миллионов рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Два новых кинотеатра уже работают в Асине, один — в Белом Яре Верхнекетского района. В 2017 году современные точки кинопоказа будут открыты в Каргаске, Кожевникове, Тегульдете, Зырянском и Парабели.

Средства на приобретение оборудования — около 35 млн рублей — муниципалитеты Томской области получили из «Фонда кино».

«В рамках Года кино в регионе произошло качественное движение по развитию кинофикации, и, по сути, состоялось возрождение системы кинопоказа. Это еще одна составляющая той большой работы, которую мы начали два года назад, в Год культуры, для создания единого культурного пространства», — сказал заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр.

Тэги/темы: