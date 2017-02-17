Обокравший француженку томич получил почти 3 года тюрьмы

17 февраля 2017 / Томский Обзор

Кировский районный суд Томска вынес обвинительный приговор мужчине, обвиняемому в открытом хищении денег у гражданки иностранного государства, сообщает пресс-служба Кировской прокуратуры.

Потерпевшей стала французская подданная, которая прибыла в Томск для учебы в вузе.

«При рассмотрении уголовного дела в суде установлено, что обстоятельством, облегчившим обвиняемому совершение хищения, послужила стандартная схема отвлечения внимания потерпевшей путем вовлечения ее в процесс гадания по руке. При этом общение с француженкой, не говорящей по-русски, осуществлялось знакомой подсудимого на английском языке и языке жестов», — говорится в сообщении.

Когда потерпевшая поняла, что ее обокрали, мужчина скрылся с места преступления и позже был задержан. В ходе предварительного следствия обвиняемый вернул пострадавший 4 тыс. рублей из 7 похищенных.

Суд признал 34-летнего томича виновным и приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Учитывая, что подсудимый совершил преступление, имея условный срок, окончательно ему назначено 2 лет 8 месяцев колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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