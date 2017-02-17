Томичи узнают об «огнеупорных минутах» Tele2

17 февраля 2017 / Пресс-служба макрорегиона «Сибирь» Tele2

Tele2 проведет в Томске акцию «Мобильный пожарный расчет». На площадке оператора можно больше узнать о тарифах с «несгораемыми» минутами, сообщениями и интернет-трафиком, а также примерить на себя роль пожарного и сделать креативное фото.

Площадка оператора будет работать с 15 до 18 часов 18 и 19 февраля в ТРЦ «Изумрудный город». Гости площадки Tele2 смогут сделать яркие фотографии в мобильной фотобудке, а также примерить на себя образ пожарного с помощью специальных атрибутов — каски, огнетушителя и даже специальной формы пожарной службы.

Кроме этого, на площадке Tele2 промоутеры в форме пожарных расскажут посетителям торговых центров об уникальном для российского телекоммуникационного рынка продукте. Теперь минуты, гигабайты и SMS, оплаченные абонентами пакетных тарифов, не «сгорают» в конце месяца, а переносятся на следующий. При этом в новом месяце они расходуются абонентом в первую очередь. Услуга абсолютно бесплатна и работает автоматически на всех открытых для подключения и перехода «Черных» тарифных планах.

«В январе компания Tele2 объявила о запуске бесплатной опции „Перенос остатков“. Уже сегодня очевидно, что опция востребована нашими клиентами. Многие пользователи „Черных“ тарифов тратят минуты и гигабайты неравномерно: в один месяц абонент расходует, например, чуть больше половины своего пакета, а в другой — вынужден доплачивать за разговоры или мобильный интернет. „Перенос остатков“ сделал тарифную линейку Tele2 еще более выгодной», — отмечает Артем Степанов, коммерческий директор филиала Tele2 в Кемеровской и Томской области.

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